Bittere Transfer-Pille für Schalke?

Sportlich läuft es beim FC Schalke 04 rund. Die Knappen sind auf Aufstiegskurs, belegen Rang eins in der 2. Bundesliga und haben seit Januar keine Partie mehr verloren. Die Planungen hinter den Kulissen dürften intensiv darauf ausgelegt sein, für die kommende Spielzeit einen Bundesligakader zusammenzustellen. Ob Vitalie Becker ein Teil davon sein wird, ist aktuell noch offen.

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Die Vereinsführung sieht im Linksverteidiger offenbar einen Abgangskandidaten, der die Kasse füllen könnte, um andere Transfers zu refinanzieren. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Mit Einnahmen aus einem Becker-Verkauf könnte Schalke Moussa Ndiaye (aktuell ausgeliehen vom RSV Anderlecht) festverpflichten.

Doch spielt Becker bei diesem Vorhaben mit? Sein Berater wird in der Boulevardzeitung wie folgt zitiert: „Vitalie hat sich in der Hinrunde eine exzellente Reputation bei fast allen Bundesligisten erarbeitet. Dafür sind die Protagonisten im Verein mitverantwortlich – Sport-Vorstand Frank Baumann und Trainer Miron Muslic machen einen tollen Job. Um diese positive Entwicklung weiter zu festigen, wird Vitalie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nächste Saison auf Schalke bleiben.“

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Damit droht ein ablösefreier Abgang 2027. Bislang führten Versuche, den Vertrag zu verlängern, nicht zum Erfolg. Allerdings denkt die Spielerseite auch nicht an einen Abschied im Sommer. Der ‚Bild‘ zufolge würden den Königsblauen dann wohl sechs bis acht Millionen Transfererlös durch die Lappen gehen. Für die wirtschaftlich angeschlagenen Schalker eine Summe, die man sich eigentlich nicht entgehen lassen darf.