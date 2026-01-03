Tomas Cvancara erhält nach seinem Leih-Abbruch bei Antalyaspor eine zweite Chance bei Borussia Mönchengladbach. Gegenüber der ‚Bild‘ stärkt Trainer Eugen Polanski dem Stürmer den Rücken: „Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich habe ihm relativ deutlich gemacht, dass ich von ihm sehr viel halte. Ich glaube, dass er sehr große Qualitäten hat.“

Cvancaras bisherige Zeit am Niederrhein verlief enttäuschend: Im vergangenen Mai sollen sich sogar einige Führungsspieler beim damaligen Trainer Gerardo Seoane gegen eine Aufstellung des Tschechen ausgesprochen haben. Gegenüber Polanski versicherte der 25-Jährige nun jedoch, aus den negativen Erfahrungen lernen zu wollen und voll motiviert zu sein. Dennoch bleibt die Zukunft des Angreifers ungewiss, denn Gladbach hält im Hintergrund bereits Ausschau nach einem potenziellen Abnehmer für den Winter.