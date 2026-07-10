City verpflichtet Torwart-Talent Charles

Manchester City hat die Rückkehr von Pierce Charles offiziell verkündet. Wie der Verein mitteilt, unterschreibt der 20-jährige Torhüter bei den Citizens einen Vertrag bis 2031. Darüber hinaus gaben die Skyblues bekannt, dass sich der talentierte Schlussmann für die kommende Spielzeit dem englischen Zweitligisten Queens Park Rangers auf Leihbasis anschließen wird, um Spielpraxis zu sammeln.

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We are pleased to have completed the signing of goalkeeper Pierce Charles from Sheffield Wednesday on a five-year-deal ✍️



He will now join Championship side Queens Park Rangers on loan for the 2026/27 season. pic.twitter.com/tcHYBKJduS — Manchester City (@ManCity) July 10, 2026

Charles verlässt Sheffield Wednesday nach nur einem Jahr als Nummer eins. Bis 2020 spielte der nordirische Nationaltorwart bereits in der Jugend von Manchester City. Sportdirektor Hugo Viana zeigt sich begeistert von der Verpflichtung des Rechtsfußes: „Pierce ist ein Spieler, dessen Entwicklung wir aufmerksam verfolgt haben, und wir freuen uns sehr, ihn wieder bei Manchester City willkommen zu heißen. Pierce hat während seiner Zeit bei Sheffield Wednesday bereits viel gelernt, ist aber noch sehr jung und voller Ehrgeiz, sich nun weiterzuentwickeln und Fortschritte zu machen.“