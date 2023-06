Plan B: Leipzig mischt bei Danso mit

RB Leipzig schaltet sich womöglich in den Poker um Kevin Danso (24) ein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, waren Sport-Geschäftsführer Max Eberl und Sportdirektor Rouven Schröder am Dienstag in Wien – unter anderem wegen Danso, der bei Österreichs EM-Quali-Spiel gegen Schweden (2:0) 90 Minuten auf der Bank saß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über den Innenverteidiger habe man bei RB in den vergangenen Monaten immer mal wieder diskutiert. Priorität für die Leipziger Abwehrzentrale genießt nach FT-Infos momentan aber Castello Lukeba (20). Für den französischen U21-Nationalspieler von Olympique Lyon ist ein erstes Angebot in der Mache.

Lese-Tipp

Leipzig: Lange Pause für Gvardiol & Klostermann

Danso wiederum ist in der Serie A sehr begehrt. Die SSC Neapel, Inter und der AC Mailand sind nach FT-Informationen dran. Beim RC Lens, Vizemeister der abgelaufenen Ligue 1-Saison, stellt man sich 20 Millionen Euro Ablöse vor. Für 5,5 Millionen war Danso vor zwei Jahren vom FC Augsburg nach Frankreich gewechselt.