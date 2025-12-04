VfB: Erste Wechsel-Sorgen um El Khannouss?

Ob Bilal El Khannouss über die Saison hinaus beim VfB Stuttgart unter Vertrag stehen wird, scheint fraglich. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, zieht es den Shootingstar der Schwaben zurück in Richtung Premier League. Dem Marokkaner soll hierzulande die Intensität fehlen, für das kommende Jahr favorisiere er deshalb eine Rückkehr nach England. Vor allem Newcastle United wird großes Interesse am Offensivspieler nachgesagt.

Mit der Leihe des 21-Jährigen ist dem VfB ein echter Coup geglückt. El Khannouss gehört zu den stärksten Sommertransfers und dank einer Kaufvereinbarung mit Leicester City halten die Schwaben die Zügel fest in der Hand. Zwischen 19 und 25 Millionen Euro würden bei einem Kauf fällig werden. Nicht ausgeschlossen, dass der Bundesligist die Summe umgehend vervielfältigen wird.