Spanien legt Saison auf Eis

Die spanische Liga hält die Füße still. Wie der Verband mitteilt, werden die Primera División und die anderen Profiligen aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres den Betrieb einstellen. Der Ball soll erst dann wieder rollen, wenn die Regierung und die staatlichen Behörden kein Gesundheitsrisiko mehr feststellen und die Freigabe erteilen.

In Deutschland hat man sich zu einer solchen Entscheidung noch nicht durchgerungen. Am 31. März wollen die 36 Profivereine tagen und eine Entscheidung treffen, ob bzw. wann der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann. Alle Profivereine hoffen, dass die aktuelle Saison zumindest in Form von Geisterspielen fortgesetzt werden kann.