Gegenwind für Barça | Drei Kapitäne für Juves Scudetto

Barça in der Kritik

Der FC Barcelona ist nicht mehr das, was er früher einmal war. Seit fünf Spielen ist man zwar ohne Gegentor, Spektakel sucht man bei den Katalanen allerdings vergeblich. An der Tabellenspitze in La Liga thront man nur aufgrund des besseren Torverhältnisses über Konkurrent Real Madrid. Der gestrige 1:0-Sieg über Athletic Bilbao war für die spanische Presse nicht gut genug. „Dieses Barça ist einfach nicht Barça“, beschwert sich ‚El País‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht von einem „Golden Goal“, das Ivan Rakitic erzielte und die Blaugrana erlöste. Der letzte Kantersieg datiert noch aus der Zeit vor der Corona-Pause – echt schwach!

Juves Titel-Bund

Auch Juventus Turin hat das scheinbar komplizierte Problem, wenig überzeugend an der Tabellenspitze zu stehen. Vier Punkte Vorsprung hat das Team von Trainer Maurizio Sarri auf Verfolger Lazio Rom, der noch eine Partie weniger auf dem Konto hat. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt, haben sich einige Routiniers zu einer „Anti-Kriseneinheit für den Scudetto“ zusammengeschlossen. „Der Bund der Kapitäne“, bestehend aus Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini und Gianluigi Buffon soll die Differenzen mit Sarri beiseite gelegt haben, um das gemeinsame Ziel Meisterschaft zu erreichen.

Frankreichs Lob für Benzema

Real Madrid-Stürmer Karim Benzema ziert die Titelseite der ‚L’Équipe‘. Vom „unendlichen Appetit“ des 32-Jährigen ist die Rede. Das Fachblatt analysiert die Entwicklung des Angreifers seit dem Abschied von CR7 gen Juve. Während in der Saison 2017/18, also Ronaldos letzter Spielzeit bei den Königlichen, Benzemas Torquote noch bei 0,15 pro Spiel lag, hat sich der Franzose mit 0,58 in der Spielzeit 2018/19 und 0,59 in der laufenden Saison deutlich gesteigert. Mit 22 Treffern und neun Assists in 39 Spielen kann der Franzose eine beeindruckende Statistik nachweisen. Für die ‚L’Équipe‘ ist Benzema „am Höhepunkt“ seines Schaffens.