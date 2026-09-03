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Elversberg: Ceka-Leihe fix

von Lukas Hörster
Jason Ceka jubelt nach seinem Tor @Maxppp

Für Jason Ceka geht es in die Niederlande. Wie der SC Cambuur Leeuwarden bekanntgibt, wird der 26-jährige Offensivmann für eine Saison von der SV Elversberg ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

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Ceka stand bei den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison nicht im Kader, in der Rückrunde war er an Dynamo Dresden verliehen. Beim Bundesliga-Aufsteiger aus Elversberg steht der gebürtige Essener bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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