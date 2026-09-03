Bundesliga
Elversberg: Ceka-Leihe fix
@Maxppp
Für Jason Ceka geht es in die Niederlande. Wie der SC Cambuur Leeuwarden bekanntgibt, wird der 26-jährige Offensivmann für eine Saison von der SV Elversberg ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.
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𝐉ason 𝐂eka = 💛💙— SC Cambuur (@SCCambuurLwd) September 2, 2026
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Ceka stand bei den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison nicht im Kader, in der Rückrunde war er an Dynamo Dresden verliehen. Beim Bundesliga-Aufsteiger aus Elversberg steht der gebürtige Essener bis 2028 unter Vertrag.
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