Die Thematik rund um Jamal Musiala, seine Erkrankung und die harschen Forderungen der Bosse des FC Bayern nach einer Vertragsanpassung beherrschen jetzt schon seit einiger Zeit die Schlagzeilen. Bisher wurde ausschließlich über die Medien kommuniziert. Das ändert sich jetzt.

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Die ‚Bild‘ hat heute Morgen zwei Vertreter der Berateragentur von Jamal Musiala (23) beim Betreten der Geschäftsstelle des deutschen Rekordmeisters abgelichtet. Zudem berichtet die Boulevardzeitung, dass zurzeit ein Treffen der Spielerseite mit den Obigen des Bundesligisten an der Säbener Straße stattfindet.

Nachdem Musiala innerhalb kürzester Zeit erneut zwei Absencen erlitten hatte, wurde das weitere Vorgehen der Bayern auf einer Aufsichtsratssitzung am Montag vergangener Woche diskutiert. Jetzt folgt der nächste Schritt im direkten Austausch mit Musialas Beratern. Ein solches Gespräch hatte es bisher noch nicht gegeben. Trotzdem äußerten sich in der Zwischenzeit unter anderem Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge öffentlich sehr kritisch.

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Gegensätzliche Berichterstattung

Weiter heißt es, beide Seiten seien seit Bekanntwerden der Erkrankung im regelmäßigen Kontakt, um sich über den Gesundheitszustand auszutauschen. Ein aktueller Bericht des ‚stern‘ deutet allerdings in eine etwas andere Richtung. Dort wird suggeriert, dass die Bayern-Seite vermutet, Musialas Vertreter hätten bereits vor der Vertragsunterzeichnung im Februar 2025 von der Erkrankung gewusst und auch später noch Informationen zurückgehalten.

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Laut ‚Bild‘ sind beim heutigen Geheimtreffen auch Aufsichtsratschef Herbert Hainer und Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen anwesend. Bislang erfolgte die Kommunikation vorwiegend über Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany.

Dem Bericht zufolge wollen die Bayern die Situation um Musiala noch bis ins Frühjahr weiter beobachten. Anschließend soll die Leistungsfähigkeit des offensiven Mittefeldspielers neu bewertet werden. Dabei soll vor allem darauf geachtet werden, Musiala das passende Umfeld zu bieten und keinen Druck auszuüben. Die Musiala-Seite ist weiterhin fest davon überzeugt, dass die aktuelle Einstellung der Medikation keinen negativen Effekt auf das potenzielle sportliche Niveau ihres Klienten hat.