Barça holt Bayern-Flirt Abdelkarim

Das ägyptische Top-Talent Hamza Abdelkarim steht kurz vor dem Wechsel zum FC Barcelona. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ sind die Verhandlungen zwischen Al Ahly und den Katalanen weit fortgeschritten, es seien nur noch letzte Details zu klären. Abdelkarim werde seinen Vertrag in Kairo um ein Jahr verlängern und per Leihe mit Kaufoption zu Barça wechseln. Die Höhe der Kaufoption soll bei 1,5 Millionen Euro liegen, durch Boni kann sie auf bis zu fünf Millionen steigen.

Der 18-Jährige machte unter anderem bei der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen November auf sich aufmerksam und kommt bei seinem ägyptischen Jugendklub bei den Profis sporadisch zum Einsatz. In Barcelona soll er über die zweite Mannschaft an das Team von Hansi Flick herangeführt werden. Da er noch eine Spielerlaubnis und ein Visum für Spanien benötigt, wird der Transfer laut der Sportzeitung erst Ende Januar offiziell. Auch der FC Bayern, Manchester City und der AC Mailand hatten Interesse an Abdelkarim.