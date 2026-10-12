Neuer-Diskussion beim FC Bayern | Zwei Trainer schwimmen sich frei

Spieler des Spieltags: Christopher Nkunku

Im Topspiel am Samstagabend kam Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig ordentlich unter die Räder. Nach fünf Minuten stand es bereits 2:0 für die Sachsen – Endergebnis: 6:0. RB legte dabei eklatante Schwächen im Frankfurter Defensivverbund offen, die vor allem Christopher Nkunku zu nutzen wusste. Gleich dreimal traf der 28-jährige Offensivspieler. Für den Franzosen war es die beste Leistung seit seiner Rückkehr nach Leipzig.

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FT-Spotlight: Trainer-Diskussionen

Nkunku hat mit seiner Glanzleistung seinem Team nicht nur drei Punkte, sondern seinem Trainer Martin Demichelis womöglich auch erstmal seinen Job gerettet. Um den Argentinier war zuletzt einige Kritik hochgekocht, Gerüchte um eine Rückkehr von Julian Nagelsmann machten schon die Runde. Mit dem souveränen 6:0 dürfte sich Demichelis nun mehr Luft verschafft haben.

Sein Gegenüber Adi Hütter sah sich hingegen nach der Partie mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Eine Trainerdiskussion gibt es bei Eintracht Frankfurt zwar noch nicht, es bedarf aber einer klaren Leistungssteigerung, um eine solche in Zukunft zu verhindern. In Köln feiert man hingegen. Trainer René Wagner, der bei einer Niederlage womöglich entlassen worden wäre, hat seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen.

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Sorgenkind des Spieltags: Manuel Neuer

Negativ-Rekord für Manuel Neuer: Mit seinem unnötigen Patzer beim 2:2 gegen den FC Augsburg provozierte der Keeper des FC Bayern das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte durch Robin Fellhauer. Auch beim zweiten Tor des FCA sah der 40-Jährige nicht gut aus. Trainer Vincent Kompany sprach bei ‚DAZN‘ nach der Partie von „zwei riesigen individuellen Fehlern“.

Angesichts der Neuer-Patzer und der zeitgleich guten Leistungen von Jonas Urbig beim DFB kommen nun natürlich Torwart-Diskussionen rund um die Bayern auf. „Die Reaktion ist jetzt das Wichtigste“, so Kompany, der Neuer in die Pflicht nimmt, ohne ihm das Vertrauen zu entziehen. Unter der Woche beim Champions League-Spiel gegen Viking Stavanger wird Urbig aber laut der ‚Abendzeitung‘ in der Startelf stehen.