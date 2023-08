FC Bayern: Einigung mit Palhinha - Gravenberch fehlt im Training

Der Wunsch von Thomas Tuchel nach einer Holding Six könnte sich kurz vor dem Ende der Transferperiode doch noch erfüllen. Nach Informationen der ‚tz‘ hat der FC Bayern mit João Palhinha eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt. Die hohen Forderungen der Engländer bleiben dennoch eine Hürde.

Die Cottagers fordern bis zu 90 Millionen Euro Ablöse. Die Bayern wären wohl bereit, 60 Millionen auf den Tisch zu legen. Bei der Transfersumme liegen beide Parteien also noch sehr weit auseinander. Hilfreich wäre für den deutschen Rekordmeister, durch Verkäufe noch weitere Einnahmen zu generieren.

Gravenberch vor Liverpool-Transfer

Mit Ryan Gravenberch war ein möglicher Verkaufskandidat heute laut ‚Bild‘ schon nicht mehr im Training an der Säbener Straße. Dem Bericht der Boulevard-Zeitung zufolge ist der 21-jährige Niederländer zwar noch in München, fehlte aber bereits bei den Übungseinheiten der Mannschaft am Donnerstagmorgen.

Ein Wechsel zum FC Liverpool zeichnet sich demnach ab. Laut Fabrizio Romano haben die Reds den Bayern zugesichert, in Kürze ein offizielles Angebot abzugeben. Erwartet wird eine Offerte von bis zu 30 Millionen Euro. Zusätzliches Geld, das Bayern in den Verhandlungen im Poker um Palhinha einen ordentlichen Push geben kann.