Verratti und PSG: Das Ende einer Love-Story?

Paris St. Germain blickt einem Umbruch entgegen. Neben den Superstars Lionel Messi (35) und Neymar (31) liebäugelt laut der ‚L’Équipe‘ auch Mittelfeldspieler Marco Verratti (30) mit einem Tapetenwechsel. Die Tageszeitung nennt mit Real Madrid, Inter Miami, Juventus Turin, Inter Mailand und Klubs aus Saudi-Arabien mögliche Interessenten.

Erst im Dezember verlängerte Verratti sein Arbeitspapier bei PSG bis 2026. Nun sei der italienische Nationalspieler nach elf Jahren in der Stadt der Liebe aber nicht mehr glücklich. Es bleibt abzuwarten, ob es zu einer Trennung kommen wird, oder ob der Mittelfeldstratege in Paris den Spaß am Fußball wiederentdeckt.

