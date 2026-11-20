Nach nur sechs Punkten und fünf geschossenen Toren aus den ersten neun Bundesligaspieltagen hat die Aufstiegseuphorie beim FC Schalke 04 arg gelitten. Insbesondere die magere Heimbilanz bereitet Sorgen, einen eigenen Treffer konnten die Knappen in der eigenen Arena zuletzt im Mai bejubeln. Dennoch glaubt Trainer Miron Muslic weiter an seine Mannschaft und übt sich in Durchhalteparolen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es ist mein Job, mit voller Energie gegen Widrigkeiten anzukämpfen und voranzugehen. Es hat keinen Sinn, wenn ich mich in mein Schneckenhaus zurückziehe“, so der 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am morgigen Samstag (18:30 Uhr). Er habe zusammen mit seinem Trainerteam eine Vorbildwirkung, „so wie wir auftreten, uns benehmen, sprechen“. Den in den vergangenen 17 Monaten eingeschlagenen Weg will der Bosnier weiter durchziehen.

Schalke befinde sich in einer Phase, die bei einem Aufsteiger dazugehöre. Das sei nicht einfach, aber auch eine Chance zu wachsen: „Wir hatten auch letztes Jahr einen dynamischen Anpassungsprozess. Wir machen es mit Überzeugung. Es geht darum, mit Mut, Energie und Glauben dranzubleiben. Dann werden wir uns belohnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zur Winterpause zählt für Schalke jeder Punkt und noch ist die Lage nicht arg bedrohlich. Lediglich drei Zähler ist das rettende Ufer entfernt. Ein Sieg gegen die in der laufenden Spielzeit arg strauchelnden Stuttgarter würde aber „einiges erleichtern“. Helfen soll dabei auch Altstar Edin Dzeko. Der 40-Jährige ist in bisher sieben Ligaeinsätzen noch ohne Scorerpunkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dzeko auch wichtig abseits des Platzes

Doch Muslic messe den Angreifer nicht nur an Toren, der Wert des 152-maligen Nationalspielers liege auch abseits des Platzes: „Er unterstützt die Jungs. Er ist sich seiner Führungsrolle klar bewusst, unabhängig von seinen Einsatzminuten. Er hat schon gezeigt, wie wichtig er sein kann für uns.“

Und im Winter? Da wird Schalke wohl noch einmal nachlegen. Aktuell ranken sich Gerüchte um eine mögliche Leihe von Tim Oermann (23/Bayer Leverkusen), der die Verletzungen in der Schalker Defensivzentrale auffangen soll. Zudem streckt der Revierklub nach FT-Informationen die Fühler nach Torjäger Furkan Dursun (21/FC Thun) aus.