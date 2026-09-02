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UEFA Nations League

Enthüllt: Klopp wirbt um neuen Stürmer

Mit seinem Dreierpack gegen Union Berlin (3:3) gelang Eintracht-Angreifer Younes Ebnoutalib ein hervorragender Saisonstart. Stürmt der Shootingstar bald für das DFB-Team?

von Fabian Ley - Quelle: Sky
3 min.
Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer @Maxppp

Jürgen Klopp war am heutigen Mittwoch beim Training von Eintracht Frankfurt zu Gast. Der neue Bundestrainer stattete den Hessen einen Besuch ab, die passenden Bilder dazu veröffentlichte die SGE auf ihren Kanälen selbst.

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Eine der Aufnahmen zeigt den ehemaligen BVB-Coach bei einem Gespräch mit Younes Ebnoutalib (22). Klopp nutzte die Stippvisite offenbar auch dazu, um den Mittelstürmer für die deutsche Nationalmannschaft zu gewinnen. Informationen von ‚Sky‘ zufolge gab es einen längeren Austausch, Klopp sei von Ebnoutalibs Qualitäten begeistert und wolle ihn vom DFB überzeugen.

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Der in Frankfurt geborene Ebnoutalib ist sowohl für Deutschland als auch für Marokko spielberechtigt. Der Torjäger hat eine deutsche Mutter und einen marokkanischen Vater. Im Nachwuchsbereich war er einst für die marokkanische U15-Auswahl nominiert. Noch ist offen, welches Land Ebnoutalib nun vertreten möchte. Klar scheint: DFB-Trainer Klopp hätte den Rechtsfuß liebend gerne als Option für den Angriff.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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