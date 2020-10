FC Bayern: Hernández sieht sich in der Pflicht

Lucas Hernández will die 80 Millionen Euro, die der FC Bayern 2019 für ihn auf den Tisch legte, rechtfertigen. Im Interview mit ‚RTL Foot‘ sagt der französische Weltmeister: „Bayern hat großen Aufwand betrieben, um diese Summe für mich zu bezahlen. Jetzt bin ich an der Reihe, dieses Vertrauen zurückzuzahlen.“

Hernández‘ erste Saison in München war zwar titelreich – einen Stammplatz hatte der Verteidiger aber nicht inne. Zu Beginn der aktuellen Saison stand der 24-Jährige in vier von fünf Partien in der Startelf. Nun versichert er: „Ich werde alles tun, um eine gute Saison mit den Bayern und der Nationalmannschaft zu erleben.“