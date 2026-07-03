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Nächster Neuzugang für Braunschweig

Eintracht Braunschweig bleibt aktiv auf dem Transfermarkt. Maximilian Entrup (28) wechselt vom Linzer ASK zum Zweitligisten. Der österreichische Mittelstürmer erhält einen bis 2028 datierten Vertrag.

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