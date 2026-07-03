Nächster Neuzugang für Braunschweig
Eintracht Braunschweig bleibt aktiv auf dem Transfermarkt. Maximilian Entrup (28) wechselt vom Linzer ASK zum Zweitligisten. Der österreichische Mittelstürmer erhält einen bis 2028 datierten Vertrag.
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Moin, Maximilian Entrup. 💙💛— Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) July 3, 2026
Max wechselt vom Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK) an die Hamburger Straße. 🦁
Der österreichische Nationalspieler wird für die Löwen in dieser Saison mit der Nummer 9️⃣ auf Torjagd gehen und unterschreibt einen Vertrag bis zum Juni 2028. pic.twitter.com/G45NfwTYyV
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