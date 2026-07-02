Neuer Torjäger für Köln?

Marvin Pieringer könnte die Möglichkeit bekommen, seine Karriere in der Bundesliga fortzusetzen. Der ‚kicker‘ bringt den 26-jährigen Mittelstürmer vom 1. FC Heidenheim mit dem 1. FC Köln in Verbindung. Wie konkret sich die Geißböcke mit Pieringer beschäftigen, geht aus dem Artikel aus der neusten Printausgabe des Fachmagazins jedoch nicht hervor.

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Ende Mai berichtete der ‚kicker‘, dass Pieringer Heidenheim per Ausstiegsklausel verlassen darf. Diese war jedoch nur bis Ende Juni gültig und war offenbar im mittleren, einstelligen Millionenbereich angesiedelt. Bis 2027 ist Pieringer noch vertraglich gebunden. Die Ablöse müsste nach Ablauf der Klausel jetzt frei verhandelt werden.