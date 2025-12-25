Menü Suche
Halbe Bundesliga beobachtet Dennis

von Remo Schatz - Quelle: IHA
Anthony Dennis (21) scheint vor allem für Bundesliga-Scouts ein klangvoller Name zu sein. Wie die türkische Nachrichtenagentur ‚IHA‘ berichtet, beschäftigt sich neben Union Berlin sowie RB Leipzig nun auch Eintracht Frankfurt und der SV Werder Bremen mit dem Mittelfeld-Talent, das noch bis 2027 bei Göztepe unter Vertrag steht.

Bereits im Sommer wurde Dennis als möglicher Bundesliga-Neuzugang gehandelt, die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Der Süper Lig-Vertreter soll einem Verkauf – sei es im Winter oder im Sommer – offen gegenüberstehen, fordert allerdings stolze acht Millionen Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
