Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Der entscheidende Trumpf im Diomande-Poker?

Yan Diomande wird auf dem Sommertransfermarkt eines der heißesten Eisen sein. Im Werben um den trickreichen Flügelflitzer will einer der Interessenten angeblich von einer besonderen Connection profitieren.

von Julian Jasch - Quelle: Manchester Evening News
1 min.
Yan Diomande hat gute Laune @Maxppp

Acht Tore und sechs Vorlagen aus 21 Pflichtspielen in Kombination mit seinem enormen Potenzial haben Yan Diomande (19) längst auf den Einkaufszettel sämtlicher Topklubs befördert. Im Sommer dürfte der Ivorer für RB Leipzig kaum zu halten sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Frage ist einerseits, welcher Verein den geforderten dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legt und andererseits, ob gleichzeitig auch Diomande selbst von einer Zusammenarbeit überzeugt werden kann. Um den Zuschlag zu erhalten, bedient sich das interessierte Manchester United womöglich eines entscheidenden Vorteils.

Einem Bericht der ‚Manchester Evening News‘ zufolge hat Diomande während des Afrika-Cups eine Freundschaft zu Landsmann und United-Profi Amad Diallo (23) aufgebaut. Diese Beziehung könnte sich mit Blick auf eine mögliche Verpflichtung im Sommer im Vergleich zu den restlichen Mitbietern als Trumpf erweisen, spekuliert die Tageszeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit ist selbstredend nicht gesagt, dass Diomande im Old Trafford anheuern wird – zu groß ist die Konkurrenz um den begehrten Außenstürmer. Die Ausgangslage könnte für die Red Devils allerdings auch eine schlechtere sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
Man United
Yan Diomande
Amad Diallo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Man United Logo Manchester United FC
Yan Diomande Yan Diomande
Amad Diallo Amad Diallo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert