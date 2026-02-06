Der entscheidende Trumpf im Diomande-Poker?

Acht Tore und sechs Vorlagen aus 21 Pflichtspielen in Kombination mit seinem enormen Potenzial haben Yan Diomande (19) längst auf den Einkaufszettel sämtlicher Topklubs befördert. Im Sommer dürfte der Ivorer für RB Leipzig kaum zu halten sein.

Die Frage ist einerseits, welcher Verein den geforderten dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legt und andererseits, ob gleichzeitig auch Diomande selbst von einer Zusammenarbeit überzeugt werden kann. Um den Zuschlag zu erhalten, bedient sich das interessierte Manchester United womöglich eines entscheidenden Vorteils.

Einem Bericht der ‚Manchester Evening News‘ zufolge hat Diomande während des Afrika-Cups eine Freundschaft zu Landsmann und United-Profi Amad Diallo (23) aufgebaut. Diese Beziehung könnte sich mit Blick auf eine mögliche Verpflichtung im Sommer im Vergleich zu den restlichen Mitbietern als Trumpf erweisen, spekuliert die Tageszeitung.

Damit ist selbstredend nicht gesagt, dass Diomande im Old Trafford anheuern wird – zu groß ist die Konkurrenz um den begehrten Außenstürmer. Die Ausgangslage könnte für die Red Devils allerdings auch eine schlechtere sein.