Wird Pogba zu Englands Topverdiener?

Paul Pogba winkt bei Manchester United angeblich ein Fabelgehalt. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge will Manchester United seinem Weltmeister einen neuen Fünfjahresvertrag vorlegen, der Pogba umgerechnet rund 466.000 Euro in der Woche und somit gut 24 Millionen Euro per annum einbringen soll. Der französische EM-Teilnehmer, dessen aktueller Kontrakt 2022 endet, würde damit zum Topverdiener der Premier League aufsteigen.

Inzwischen können sich die Red Devils nicht nur wegen der offerierten Summe gute Chancen auf Pogbas Verlängerung ausrechnen. Die Beziehung des 28-jährigen Mittelfeldspielers zu seinem Arbeitgeber gestaltete sich in den vergangenen Jahren wechselhaft – erst im Dezember hatte Berater Mino Raiola einen Abgang im Sommer angekündigt. Davon ist nun aber keine Rede mehr, Pogba scheint beim englischen Vizemeister sein Glück wiedergefunden zu haben.