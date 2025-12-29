Winter-Transfers: Arteta lässt aufhorchen

Mikel Arteta schließt nicht aus, dass der FC Arsenal im Januar auf dem Transfermarkt zuschlägt. „Wir werden uns die Situation einiger Spieler genau anschauen“, sagte der spanische Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz, „wir gucken uns aktiv um und entscheiden dann, ob wir etwas umsetzen können oder nicht. Unsere Aufgabe ist es, immer gut vorbereitet zu sein, für den Fall, dass etwas passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gunners spielen bislang eine famose Saison. Sowohl in der Champions League als auch in der Premier League thronen die Londoner auf dem ersten Tabellenplatz. Trotzdem will sich Arsenal unter Umständen im Winter mit externen Zugängen verstärken. Eine heiße Spur gibt es zur Stunde noch nicht.