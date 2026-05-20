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Bundesliga

TSG-Rekordverkauf: Touré-Preis explodiert

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Bazoumana Touré im TSG-Trikot @Maxppp

Der Abgang von Bazoumana Touré könnte der TSG Hoffenheim eine enorme Summe in die Kassen spülen. Laut ‚Sky‘ steigt der Preis für den 20-Jährigen immer weiter an, inzwischen verlangt die TSG bis zu 50 Millionen Euro. Der Abgang des Ivorers sei durch das Verpassen der Champions League-Qualifikation so gut wie beschlossen.

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Touré wird damit voraussichtlich zum Rekordverkauf in Sinsheim. Bislang hat diesen Status Joelinton (29) inne, der vor sieben Jahren für 43,5 Millionen Euro zu Newcastle United wechselte. Dicht dahinter folgt Roberto Firmino (34), der vor elf Jahren 40 Millionen einbrachte und mit dem FC Liverpool die Champions League gewann. An Touré sind zahlreiche Klubs aus der Premier League interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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