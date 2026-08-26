Mohamed Amoura könnte in der italienischen Serie A landen. Nach FT-Informationen zieht Udinese Calcio eine Verpflichtung des 26-jährigen Angreifers vom VfL Wolfsburg in Betracht.

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Amoura will und soll die Wölfe nach dem Abstieg aus der Bundesliga verlassen. Zuletzt wurde ein Leihmodell wahrscheinlicher, da der Transfermarkt in Europas Topligen schon am Dienstag schließt. Amoura steht noch bis 2029 in der Autostadt unter Vertrag. Weitere durchgesickerte Interessenten für den algerischen Nationalspieler sind der FC Schalke 04 und Olympique Marseille.