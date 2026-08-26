Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve 2. Bundesliga

Neue Transfer-Option für Amoura

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Exklusiv
Mohamed Amoura hat es einfach drauf @Maxppp

Mohamed Amoura könnte in der italienischen Serie A landen. Nach FT-Informationen zieht Udinese Calcio eine Verpflichtung des 26-jährigen Angreifers vom VfL Wolfsburg in Betracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amoura will und soll die Wölfe nach dem Abstieg aus der Bundesliga verlassen. Zuletzt wurde ein Leihmodell wahrscheinlicher, da der Transfermarkt in Europas Topligen schon am Dienstag schließt. Amoura steht noch bis 2029 in der Autostadt unter Vertrag. Weitere durchgesickerte Interessenten für den algerischen Nationalspieler sind der FC Schalke 04 und Olympique Marseille.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Serie A
Wolfsburg
Schalke 04
Udinese
Mohamed Amoura

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Udinese Logo Udinese Calcio
Mohamed Amoura Mohamed Amoura
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert