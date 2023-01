Leipzig verleiht Novoa

RB Leipzig und Hugo Novoa gehen vorerst getrennte Wege. Das 19-jährige Stürmertalent wird für eineinhalb Jahre an den FC Basel verliehen. Zuvor verlängerte er seinen Vertrag in Leipzig bis 2025.

„Das Angebot vom FC Basel war sehr interessant, da ich die Chance erhalte in einem der größten Klubs der Schweiz den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Mit meiner Geschwindigkeit und meiner Stärke im Eins-gegen-Eins denke ich, dass ich dem FCB besonders in der Vorwärtsbewegung helfen kann“, sagt Novoa über den Schritt.

Der Spanier war 2019 in die Jugendabteilung der Leipziger gewechselt und schaffte den Sprung zu den Profis. Bereits 15 Mal stand er für RB in der Bundesliga auf dem Platz und zeigte gute Anlagen. Für einen Stammplatz reicht es beim U21-Nationalspieler aber noch nicht. Die Leihe nach Basel soll ihm nun wichtige Spielzeit verschaffen.