FC Bayern: „Wir geben Musiala nicht her“

„Ich würde meinen Namen gerne auf der Plakette des Ballon d‘Or sehen. Aber dafür muss ich noch viel an mir arbeiten und mich weiterentwickeln. Das ist mein Traum“, sagte Jamal Musiala zuletzt gegenüber der ‚Sport Bild‘. Worte, die bei seinem Arbeitgeber Bayern München gut ankommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mir gefällt seine Herangehensweise, dass er sagt: ‚Hey, ich will mal der beste Spieler der Welt werden!‘ Das ist gelebtes ‚Mia san Mia‘, mit seinen 19 Jahren“, bemerkt Herbert Hainer im Interview mit der ‚Münchner Abendzeitung‘ und dem ‚Münchner Merkur‘.

Sein großes persönliches Ziel soll Musiala unbedingt mit dem FC Bayern erreichen. Der Präsident sagt: „Wir geben ihn sowieso nicht her. Er will der Beste der Welt werden, und wir beim FC Bayern werden ihn auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Gemeinsam können wir Großes erreichen.“

Gruppenfinale bei der WM

Zunächst einmal will Musiala aber mit der deutschen Nationalmannschaft Erfolg haben. Am morgigen Donnerstag (20 Uhr) steht das entscheidende Gruppenspiel um den Achtelfinaleinzug gegen Costa Rica an. Musiala war bislang einer der besten deutschen Spieler. Beim 1:1 gegen Spanien bereitete er den Ausgleichstreffer von Niclas Füllkrug vor.