Transfer-Gerücht um Karl | Yamals Albtraum kehrt zurück

Große Klubs beobachten Karl

Uli Hoeneß hat Lennart Karl zum Rapport einbestellt. Der Patron des FC Bayern will ein „ernstes Gespräch“ mit dem Supertalent führen, wie er der Welt am Sonntag sagt. Dem Vernehmen nach ist den Bayern-Bossen die Schicki-Micki-Präsenz des 18-Jährigen auf Social Media ein Dorn im Auge. Hoeneß: „Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für ‚Teamtalk‘ ist das Anlass genug, um über einen Abschied von Karl aus München zu spekulieren. Das englische Portal berichtet, dass der FC Arsenal, der FC Liverpool und Manchester United die Situation gespannt verfolgen. Wunschklub von Karl ist derweil Real Madrid – das verriet der Offensivmann einst selbst bei einem Fanklubbesuch.

Yamal vor Clásico-Problem

Am morgigen Sonntag (21 Uhr) steigt im Camp Nou der Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Barça-Superstar Lamine Yamal könnte dabei mit Blick auf Reals Aufstellungsbogen unwohl werden. Denn: Er trifft auf der Außenbahn wohl auf seinen Weltmeister-Kollegen Marc Cucurella.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Marca‘ erinnert daran, dass der Linksverteidiger den Rechtsaußen schon vor elf Monaten vollends im Griff hatte: Der FC Chelsea gewann damals mit 3:0 gegen Barcelona und Cucurella wurde zum Spieler des Spiels gekürt. Wiederholt sich dieser Albtraum für Yamal ausgerechnet einen Tag vor der Verleihung des Ballon d’Or?