Fünf spannende Bayern-Gerüchte

Deals mit Karl & Mike

Die Teenager Lennart Karl (17) und Wisdom Mike (17) verlängerten im Sommer ihre Verträge. Offiziell dürfen sie als Minderjährige nicht für mehr als drei Jahre unterschreiben. Wie in dieser Woche aber ‚Sky‘ und der ‚kicker‘ enthüllten, sind die Talente tatsächlich de facto bereits bis 2029 gebunden. An den jeweiligen 18. Geburtstagen der beiden wandeln sich die Förderverträge automatisch in Profiverträge um.

Gespräche mit Read

Mit Konrad Laimer (28), Sacha Boey (25) und Josip Stanisic (25) haben die Bayern schon drei Rechtsverteidiger unter Vertrag. Trotzdem besteht laut ‚Sky‘ Interesse an einem weiteren: Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam. Die Gespräche laufen dem Pay-TV-Sender zufolge bereits. Konkurrenz gibt es aber zu Genüge, denn Read ist ein echtes Toptalent.

Kompromiss mit Upa

Seit Monaten feilschen die Bayern und Dayot Upamecano um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags. Topklubs aus der Premier League sowie Real Madrid und der FC Barcelona lauern bereits auf den ablösefreien Zuschlag im Sommer. Nun zeichnet sich aber ein Kompromiss ab: Der ‚Bild‘ zufolge ist derzeit eine der diskutierten Optionen eine Verlängerung um vier Jahre, die eine Ausstiegsklausel nach zwei Spielzeiten enthalten würde. Der Passus könne dann nach dem dritten Jahr noch einmal sinken.

Interesse an Asllani

Schon zu Wochenbeginn enthüllte ‚Sky‘, dass die Bayern ein Auge auf Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani geworfen haben. Der 23-jährige kann im Sommer per Ausstiegsklausel in moderater Höher aus seinem Vertrag gekauft werden. In München könnte er die Backup-Rolle für Harry Kane (32) einnehmen. Auch andere Klubs – sogar der FC Barcelona – sind aufmerksam geworden.

Stress mit Davies

Ende März: Kurz nach seiner Vertragsverlängerung bis 2030 reißt sich Alphonso Davies (24) das Kreuzband. Seither fehlt der Linksverteidiger den Bayern verletzt. Mittlerweile gibt es laut der ‚Bild‘ einen Gehaltsstreit über die Lohnfortzahlung. Der neue Vertrag trat am 1. Juli in Kraft. Während die Münchner laut altem Arbeitspapier das volle Gehalt gesetzlich für sechs Wochen entlohnen mussten, sieht der neue Kontrakt die Fortzahlung über mehrere Monate hervor. Daher soll der Berater des kanadischen Nationalspielers Kontakt zu Bayern aufgenommen haben, um den Sachverhalt zu regeln. Ausgang offen.