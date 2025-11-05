So startet der BVB gegen City

Im Vergleich zum 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg nimmt Niko Kovac für das Champions League-Duell gegen Manchester City (21 Uhr) fünf Änderungen vor. In der Abwehr soll der genesene Nico Schlotterbeck den Ex-Dortmunder Erling Haaland in Schach halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Zentrum rückt Marcel Sabitzer für Pascal Groß ins Team, während rechts Julian Ryerson für Yan Couto startet. Auf der linken Schiene kehrt Daniel Svensson in die Startelf zurück, während auf den offensiven Halbpositionen Karim Adeyemi und Maximilian Beier mit ihrem Speed für Gefahr sorgen sollen.

So spielt der BVB

So spielt City