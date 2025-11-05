Menü Suche
Kommentar 128
FT-Kurve UEFA Champions League

So startet der BVB gegen City

Mit Manchester City wartet in der Champions League am heutigen Abend (21 Uhr) ein echter Prüfstein auf Borussia Dortmund. Abwehrchef Nico Schlotterbeck kehrt dabei in die Startelf zurück.

von Luca Hansen
1 min.
Kovac Artikelbild BVB Bilbao @Maxppp
ManCity 1-0 BVB

Im Vergleich zum 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg nimmt Niko Kovac für das Champions League-Duell gegen Manchester City (21 Uhr) fünf Änderungen vor. In der Abwehr soll der genesene Nico Schlotterbeck den Ex-Dortmunder Erling Haaland in Schach halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Zentrum rückt Marcel Sabitzer für Pascal Groß ins Team, während rechts Julian Ryerson für Yan Couto startet. Auf der linken Schiene kehrt Daniel Svensson in die Startelf zurück, während auf den offensiven Halbpositionen Karim Adeyemi und Maximilian Beier mit ihrem Speed für Gefahr sorgen sollen.

So spielt der BVB

defaultAltAttribute

So spielt City

Manchester City
Your City side to take on Dortmund 🩵

XI | Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Reijnders, Savinho, Foden, Doku, Haaland (C)

SUBS | Trafford, Bettinelli, Dias, Ake, Marmoush, Cherki, Bernardo, Ait-Nouri, Khusanov, Bobb, Lewis
Bei X ansehen
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
BVB

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert