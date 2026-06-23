Vítor Bruno übernimmt das Traineramt beim RSC Anderlecht. Beim belgischen Rekordmeister unterschreibt der 43-jährige Portugiese einen Vertrag bis 2028. Bruno, der im Januar seinen Posten beim FC Porto räumen müsste, folgt auf Jérémy Taravel.

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Welcome to Royal Sporting Club Anderlecht, Vítor Bruno. ★★★ pic.twitter.com/vfjNH5oONA — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 23, 2026

Anderlechts Sportdirektor Antoine Sibierski betont: „Mit der Ernennung von Vítor Bruno hat sich der RSCA für einen Cheftrainer entschieden, der für modernen, attraktiven und dominanten Fußball steht. Er ist zudem bekannt für seine hohen Ansprüche, seine Siegermentalität und seine Arbeitsmoral.“