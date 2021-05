Schalke 04: Bindemann im Blick

Der FC Schalke 04 zeigt offenbar Interesse an Deniz-Fabian Bindemann von Preußen Münster. Laut einem Bericht von ‚Reviersport‘ beobachten die Königsblauen das 18-jährige Stürmer-Talent. Zu Gesprächen sei es zwar noch nicht gekommen, ein Transfer erscheine jedoch „nicht mehr unmöglich“. Auch die ‚Bild‘ hatte vom Interesse am Münster-Youngster berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bindemann kam in der abgelaufenen Saison erstmals in der Regionalliga West zum Einsatz und zeigte dort starke Leistungen. Acht Tore stehen nach elf Einsätzen zu Buche. „Solche Jungs werden natürlich gesucht. Deniz ist jung und unbekümmert. Und: er trifft. Seine Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Da ist es klar, dass die Vereine ihn beobachten. Wir haben aber noch keine Entscheidung getroffen, wie es für ihn weitergeht“, erklärt Berater Markus Peter den Stand der Dinge.