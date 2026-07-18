Neue Spur bei Guerreiro

Um Raphaël Guerreiro wurde es in den vergangenen Tagen etwas ruhiger. Der 32-jährige Portugiese ist seit dem 1. Juli nicht mehr Spieler des FC Bayern und dementsprechend vereins- und vertragslos. Der Linksverteidiger hätte längst als Neuzugang bei einem Verein präsentiert werden können. Geschehen ist das bisher aber noch nicht.

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Laut ‚Tuttosport‘ könnte sich das bald ändern. Die italienische Sportzeitung beruft sich auf deutsche Quellen und bringt Guerreiro mit einem Engagement beim AC Mailand in Verbindung. Dort könnte der erfahrene Ex-Nationalspieler die Nachfolge von Pervis Estupiñán (28) antreten, der vor einem Wechsel zu Aston Villa steht.

Neben Gerüchten über einen Wechsel zu Atlético Madrid sorgte die Meldung, dass auch Bayer Leverkusen über die Verpflichtung von Guerreiro nachdenkt, Ende Juni für Schlagzeilen. Wirklich konkretisiert hatte sich dies aber nicht.