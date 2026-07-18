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Bundesliga

Neue Spur bei Guerreiro

Die Zukunft von Raphaël Guerreiro ist noch nicht geklärt. Wohin es den ehemaligen Profi vom FC Bayern und von Borussia Dortmund zieht, steht in den Sternen. Jetzt wagt sich ein neuer Interessent aus der Deckung.

von Dominik Schneider - Quelle: Tuttosport
1 min.
Raphaël Guerreiro im Aufwärmshirt des FC Bayern @Maxppp

Um Raphaël Guerreiro wurde es in den vergangenen Tagen etwas ruhiger. Der 32-jährige Portugiese ist seit dem 1. Juli nicht mehr Spieler des FC Bayern und dementsprechend vereins- und vertragslos. Der Linksverteidiger hätte längst als Neuzugang bei einem Verein präsentiert werden können. Geschehen ist das bisher aber noch nicht.

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Laut ‚Tuttosport‘ könnte sich das bald ändern. Die italienische Sportzeitung beruft sich auf deutsche Quellen und bringt Guerreiro mit einem Engagement beim AC Mailand in Verbindung. Dort könnte der erfahrene Ex-Nationalspieler die Nachfolge von Pervis Estupiñán (28) antreten, der vor einem Wechsel zu Aston Villa steht.

Neben Gerüchten über einen Wechsel zu Atlético Madrid sorgte die Meldung, dass auch Bayer Leverkusen über die Verpflichtung von Guerreiro nachdenkt, Ende Juni für Schlagzeilen. Wirklich konkretisiert hatte sich dies aber nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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