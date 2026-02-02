Paderborn will beim BVB zuschlagen

Der SC Paderborn will auf der Zielgeraden noch einen Stürmer holen. Laut ‚Sky‘ haben sich die Ostwestfalen nach Bennedikt Wüstenhagen von der Reserve von Borussia Dortmund erkundigt.

Beim Zweitligisten würde der 20-Jährige als Ersatz von Kennedy Okpala (21) fungieren, der sich im Training verletzt hatte. Neben Wüstenhagen prüft Paderborn noch weitere Alternativen.