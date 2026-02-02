Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Paderborn will beim BVB zuschlagen

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Bennedikt Wüstenhagen nimmt einen Ball an @Maxppp

Der SC Paderborn will auf der Zielgeraden noch einen Stürmer holen. Laut ‚Sky‘ haben sich die Ostwestfalen nach Bennedikt Wüstenhagen von der Reserve von Borussia Dortmund erkundigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Zweitligisten würde der 20-Jährige als Ersatz von Kennedy Okpala (21) fungieren, der sich im Training verletzt hatte. Neben Wüstenhagen prüft Paderborn noch weitere Alternativen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Paderborn
BVB
Bennedikt Samuel Lutz Wüstenhagen

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Paderborn Logo SC Paderborn 07
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Bennedikt Samuel Lutz Wüstenhagen Bennedikt Samuel Lutz Wüstenhagen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert