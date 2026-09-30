Neuer Rekord: BVB-Hoffnung Albert startet durch

Noch wäre Mathis Albert auch für Deutschland und Frankreich spielberechtigt. Bei seiner ersten Nominierung für die USA wurde der 17-Jährige von Borussia Dortmund zwar bei zwei Freundschaftsspielen jeweils eingewechselt, offiziell festgespielt hat er sich damit bei den US-Boys aber noch nicht.

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Dennoch steht der Linksaußen schon jetzt in den Geschichtsbüchern der Nordamerikaner. Denn nachdem Albert schon beim 4:1 gegen Peru einen Elfmeter beim Stand von 1:1 herausgeholt und somit sein Team auf die Siegerstraße geführt hatte, brillierte er auch beim gestrigen 4:2-Erfolg gegen Chile.

Schon jetzt 15 Millionen

In der Nachspielzeit vollendete Albert einen Standard, drückte ihn an die Latte und knapp hinter die Linie. Im Alter von 17 Jahren, vier Monaten und acht Tagen wurde der Rechtsfuß damit zum jüngsten Torschützen der US-Geschichte und löst damit Christian Pulisic (28/AC Mailand) ab, der bei seiner Premiere zwei Monate älter war.

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Sein Debüt für die US-Amerikaner dürfte dafür gesorgt haben, dass Albert bei den Topklubs weiter an Beliebtheit gewinnt. Schon jetzt wurden Summen von bis zu 15 Millionen Euro gehandelt. Offiziell läuft der Vertrag der BVB-Hoffnung im kommenden Sommer aus. Womöglich hat der BVB hinter verschlossenen Türen aber bereits eine Anschlussvereinbarung mit dem Youngster getroffen.