Ablösefreier Kalajdzic-Wechsel perfekt

Sasa Kalajdzic (29) kehrt in seine Heimat zurück. Laut ‚Sky‘ ist der Wechsel des zwei Meter großen Mittelstürmers zum Linzer ASK in trockenen Tüchern. Heute werde er in Oberösterreich zur Finalisierung des Deals erwartet. Obwohl Kalajdzic bei den Wolverhampton Wanderers noch bis 2027 unter Vertrag steht, fließt wohl keine Ablöse.

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Die vergangene Rückrunde verbrachte der Österreicher (25 Länderspiele) bereits leihweise in Linz. Für eine erneute Zusammenarbeit verzichte der ehemalige Stuttgart-Profi auf einen Großteil seines Gehalts. Zuletzt wurde auch zwei Bundesliga-Vereinen Interesse an Kalajdzic nachgesagt, der mit dem amtierenden Meister in der Champions League an den Start gehen wird.