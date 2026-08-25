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Korb für Union: Pieringer-Wechsel fix

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Marvin Pieringer im Trikot des 1. FC Heidenheim @Maxppp

Marvin Pieringer steht vor dem Wechsel zu seinem Ex-Verein SC Paderborn. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Ostwestfalen mit dem 1. FC Heidenheim auf einen Transfer des 26-jährigen Stürmers geeinigt, der ebenfalls den Daumen gehoben hat. Laut dem Bezahlsender fließen zwischen drei und dreieinhalb Millionen Euro Ablöse, Pieringer werde bis 2030 beim SCP unterschreiben.

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In der Saison 2022/23 war der Rechtsfuß schon einmal in Paderborn aktiv. Auch Union Berlin hatte laut ‚Sky‘ loses Interesse an Pieringer bekundet, um für einen potenziellen Abgang von Ilyas Ansah (21) vorzusorgen, der von Premier League-Aufsteiger Hull City umworben wird. Der Vorstoß kam offenbar zu spät.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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