In der Anfangsphase hatte der BVB größte Probleme mit Tempo und Körperlichkeit des englischen Meisters und geriet folgerichtig schon in der zehnten Minute durch Viktor Gyökeres in Rückstand. Anschließend arbeitete sich Dortmund ins Spiel, wurde mit dem Ball mutiger und sammelte selbst einige Abschlüsse, während Arsenal stets gefährlich blieb.

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Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb der BVB mutig auf dem Gaspedal und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Maximilian Beier (55.). Kurz zuvor hätte es nach einem Handspiel von Gyökeres bereits Elfmeter für Schwarz-Gelb geben können.

Mit den Wechseln von Niko Kovac verlor der Bundesliga-Tabellenführer den Faden. Arsenal erhöhte den Druck und Dortmund musste noch einige brenzlige Situationen überstehen, ehe der wichtige wie nicht erwartbare Auswärtspunkt gesichert war.

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Torfolge

1:0 Gyökeres (10.): Arsenal verlagert auf rechts zu Madueke, der den völlig frei stehenden Gyökeres vor dem Strafraum bedient. Der Schwede lässt ein echtes Geschoss ab und bringt die Gunners in Führung.

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1:1 Beier (55.): Der bärenstarke Gadou bekommt in der eigenen Hälfte den Ball und stiefelt Tzolis davon. Der Innenverteidiger trägt das Spielgerät durchs Mittelfeld, bedient Beier, der mit einer starken Täuschung Gabriel einkaufen schickt und trocken mit links verwandelt.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

64‘ Guirassy (4,5) für Silva

64‘ Karetsas (5) für Beier

73‘ Sabitzer für Bellingham

89‘ Mane für Gadou