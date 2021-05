Lyon will Leihgabe aus Madrid

Olympique Lyon will sich im Sommer auf der Position des Linksverteidigers verstärken. Einem Bericht der ‚L'Équipe‘ zufolge würde der französische Topklub gerne Renan Lodi von Atlético Madrid loseisen. Angedacht ist ein Leihgeschäft.

Ob Atletí einem solchen Deal zustimmen wird, ist offen. Der 23-jährige Brasilianer stand nur in elf Ligaspielen in der Startelf von Diego Simeone und ist entsprechend nicht unverzichtbar. Einzig ein Verkauf würde aber die Kasse füllen, um einen Nachfolger an Land ziehen zu können. Lodi besitzt bei den Colchoneros noch ein Arbeitspapier bis 2025.