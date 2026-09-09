Nicolas Kühn (26) könnte nach seiner Verletzung im ersten Einsatz für Borussia Mönchengladbach offenbar schneller auf den Rasen zurückkehren als zunächst angenommen. Laut ‚Sky‘ haben weitere Untersuchungen jetzt ergeben, dass die Blessur des Flügelspielers nicht so schwerwiegend ist wie in Gladbach befürchtet wurde. Die Fohlen hatten gestern einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel vermeldet.

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Kühn kam am Deadline Day per Leihe von Como 1907 zur Borussia. In der Serie A wurde Kühn meist als Joker eingesetzt. In 23 Spielen stand der 26-Jährige nur 655 Minuten auf dem Feld. Deutlich zu wenig für den Flügelspieler, der für 19 Millionen Euro von Celtic Glasgow zu Como gekommen war.