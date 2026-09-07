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60-Millionen-Korb: Chelsea startet nächsten Anlauf

von Tom Steinmetzler - Quelle: Teamtalk
1 min.
Alex Scott im AFC-Trikot @Maxppp

Der FC Chelsea hat Mittelfeldspieler Alex Scott (23) als mögliche Verstärkung für die Zukunft weiterhin im Blick. Die Blues fragten laut ‚Teamtalk‘ bereits diesen Sommer beim AFC Bournemouth wegen Scott an, blitzen jedoch mit einem 60 Millionen Euro hohen Angebot ab.

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Aufgrund seines bis 2028 laufenden Vertrags haben die Verantwortlichen des FC Chelsea die Hoffnung, dass sie den Deal mit Scott jetzt fixieren und ihn im Sommer 2027 nach London holen können. Der Engländer spielt seit 2023 für Bournemouth, kam damals für 23 Millionen Euro von Bristol City. Trotz seines jungen Alters hat er bereits 83 Premier League-Spiele absolviert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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