Kane denkt an NFL-Karriere

Harry Kane will nicht ausschließen, dass er im Anschluss an seine Fußballkarriere mit dem American Football beginnt. „Möglicherweise“, antwortet der Stürmer des FC Bayern auf die Frage der ‚Sports Illustrated‘, ob er sich eines Tages als Kicker in der NFL sieht, „das ist zumindest etwas, was ich im Hinterkopf habe“.

„Ich habe das Gefühl, dass ich noch viele, viele Jahre als Fußballer vor mir habe. Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben“, so die Pläne des 30-Jährigen, der ausführt: „Es wird auch davon abhängen, in welcher Phase meines Lebens ich mich dann befinde, wie es mit den Kindern ist und so weiter. Aber es kann so viel passieren, die Dinge ändern sich so schnell.“