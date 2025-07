Eintracht-Talent erhält Profivertrag

Eintracht Frankfurt stattet einen Keeper aus dem eigenen Nachwuchs mit seinem ersten Profivertrag aus. Amil Siljevic erhält ein neues Arbeitspapier bei den Adlerträgern und gehört nun zum illustren Kreis der Lizenzspieler. Seit 2016 läuft der Torhüter für die Jugendteams des Bundesligisten auf.

„Amil steht als gebürtiger Frankfurter sinnbildlich für den Weg, wie wir ihn uns mit jungen Talenten in unserem NLZ vorstellen. Er hat im vergangenen Jahr einen großen Entwicklungsschritt gemacht; das hat er in der U19, aber auch bei seinen regelmäßigen Teilnahmen am Training der Profimannschaft unter Beweis gestellt“, lässt sich Sportdirektor Timmo Hardung zitieren.