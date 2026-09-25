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Bundesliga

Heißes Transferziel: Zwei Bundesliga-Kandidaten beim FC Bayern

Der FC Bayern nutzt die Länderspielpause, um den Kader auf die kommende Saison vorzubereiten. Priorität genießt offenbar die Suche nach einem neuen Schlussmann.

von Julian Jasch - Quelle: Bayern Insider
4 min.
Bayern-Sportvorstand Max Eberl @Maxppp

Wie setzt sich das Torhütergespann des FC Bayern in der kommenden Saison zusammen? Bei Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) deutet sich ein Karriereende an, Jonas Urbig (23) soll künftig als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen. Um externe Verstärkung kommt man wohl kaum herum.

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Die aktuelle Länderspielpause wird in München offenbar genutzt, um über Ersatz zu beraten. Das ist der aktuellen Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen. Es werden sich intensive Gedanken gemacht, heißt es konkret.

Zwei Bundesliga-Kandidaten

Weit oben auf der Liste soll sich der Name Finn Dahmen (28) befinden. Der Stammtorwart des FC Augsburg passt hinsichtlich Alter, Erfahrung und Kostenpaket perfekt ins gesuchte Profil. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass der DFB-Keeper seinen Posten als Nummer eins in der Fuggerstadt zugunsten eines Bayern-Wechsels aufgeben würde.

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Wen sollte der FC Bayern als Ersatzkeeper holen?
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Laut der ‚Bild‘ ist auch Marvin Schwäbe (31) weiterhin ein Thema an der Säbener Straße. Im Gegensatz zu Dahmens Arbeitspapier läuft der Vertrag des Köln-Torhüters im kommenden Jahr aber voraussichtlich nicht aus. Stattdessen greift eine Verlängerungsklausel nach 20 Pflichtspielen obligatorisch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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