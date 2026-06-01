Verehrer in Kontakt: Knickt der BVB bei Nmecha ein?

Felix Nmecha gehört bei Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern. Dass der BVB den 25-Jährigen nicht abgeben möchte, ist die logische Konsequenz, zumal der athletische Mittelfeldmann seinen Vertrag erst im März langfristig bis 2030 verlängert hat.

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„Das würde ich so unterschreiben. Felix wird auch in der kommenden Saison für uns spielen, das ist der klare Plan. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, und auch in Europa muss er sich keineswegs verstecken. Er hat eine enorme Bedeutung für unser Spiel“, antwortete Sportdirektor Ole Book jüngst auf die Frage, ob Nmecha im Sommer unverkäuflich sei.

Ob der deutsche WM-Fahrer wirklich über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt, ist aber keinesfalls in Stein gemeißelt. ‚Sky‘ zufolge ist das Interesse an Nmecha aus England nach wie vor groß. Newcastle und Manchester United sowie Manchester City halten seit geraumer Zeit Kontakt zum Management des gebürtigen Hamburgers und hoffen, dass sich im Laufe des Sommers die Tür für eine Verpflichtung öffnet.

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Abschied nicht ausgeschlossen

Sollte das große Geld von der Insel winken, könnte Nmecha, der von einem Wechsel zurück an die alte Wirkungsstätte träumt, intern auf einen Wechsel drängen. Darüber hinaus ist der BVB nicht in der Position, ein exorbitantes Angebot ablehnen zu können. Eine Trennung im Sommer ist daher noch nicht endgültig vom Tisch.