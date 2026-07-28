Klare Werder-Pläne mit Agu

Beim SV Werder Bremen setzt man alles daran, den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag mit Außenverteidiger Felix Agu (26) zu verlängern. „Wir haben bei Felix und seinem Berater hinterlegt, dass wir Interesse daran haben, den Vertrag mit ihm zu verlängern“, sagt Leiter Profifußball Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘. Zeitnah sei allerdings nicht mit einer Übereinkunft zu rechnen. Fritz: „Weiter fortgeschritten sind die Gespräche bislang aber nicht.“

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Abhängig machen will Agu seine Entscheidung vom weiteren sportlichen Verlauf. Klar ist: Auf der rechten Außenbahn dürfte Mitchell Weiser (32) nach langer Verletzungspause gesetzt sein, sollte er zügig seine Form finden. Hinten links sind Agus Chancen größer, dort heißt der erste Konkurrent Olivier Deman (26).