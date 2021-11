Paderborn nimmt Halle-Duo ins Visier

Der SC Paderborn hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von zwei Spielern des Halleschen FC. Wie ‚transfermarkt.de‘ berichtet, handelt es sich dabei um Angreifer Michael Eberwein sowie Innenverteidiger Niklas Kastenhofer. Bei beiden Akteuren läuft der Vertrag im kommenden Sommer aus, ein früherer Transfer im Winter sei ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Der 25-jährige Eberwein lässt in der dritten Liga aufhorchen und führt die Torschützenliste mit neun Treffern nach 13 Einsätzen an. Auch der 22-jährige Kastenhofer gehört mittlerweile zum unumstrittenen Stammpersonal an der Saale. „Die Spieler sind uns natürlich bekannt, Gerüchte kommentieren wir aber grundsätzlich nicht“, erklärt SCP-Sportchef Fabian Wohlgemuth.