Mainz: Heidel plant ohne Niakhaté

Beim FSV Mainz 05 geht man nicht mehr davon aus, dass Kapitän Moussa Niakhaté an Bord bleibt. Gegenüber der ‚Bild‘ gibt Sportvorstand Christian Heidel offen zu: „Wir planen damit, dass Moussa geht.“ Niakhaté geht bei den Rheinhessen in sein letztes Vertragsjahr. Eine Verlängerung angesichts der zahlreichen Interessenten aus England, wo unter anderem Aufsteiger Nottingham Forest die Fühler ausgestreckt hat, ist ausgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Notthingham wurden zuletzt auch West Ham United, der FC Everton und Newcastle United mit dem 26-jährigen Franzosen in Verbindung gebracht. „Bei uns ist es ruhig“, so Heidel weiter, „ich nehme an, dass es bei Moussas Berater keineswegs so ruhig ist.“ Rund zwölf Millionen Euro erhoffen sich die Mainzer für ihren Abwehrchef.