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DFB-Pokal

DFB-Pokal-Auslosung: Bundesliga-Duell in Dortmund

Alle 18 Bundesligisten stehen in der 2. Runde des DFB-Pokals. Heute wurde ausgelost, wer gegen wen ran muss.

von Lukas Hörster
1 min.
DFB-Pokal-Trophäe @Maxppp

Die DFB-Pokal-Auslosung hat interessante Partien hervorgebracht. In Dortmund steigt etwa das Bundesliga-Duell zwischen dem BVB und Werder Bremen. Derweil bekommt es Titelverteidiger FC Bayern zu Hause mit dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg zu tun.

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Die Paarungen im Überblick

SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg
SSV Jeddeloh II - Hertha BSC
Rot-Weiß Essen - RB Leipzig
FC Köln - Union Berlin
Dynamo Dresden - Schalke 04
Borussia Dortmund - Werder Bremen
VfL Bochum - Mainz 05
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC
Holstein Kiel - TSG Hoffenheim
Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern
SC Paderborn - VfB Stuttgart
SC Freiburg - VfL Wolfsburg
SV Elversberg - SV Darmstadt 98
FC Bayern - 1. FC Magdeburg

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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