DFB-Pokal-Auslosung: Bundesliga-Duell in Dortmund

Die DFB-Pokal-Auslosung hat interessante Partien hervorgebracht. In Dortmund steigt etwa das Bundesliga-Duell zwischen dem BVB und Werder Bremen. Derweil bekommt es Titelverteidiger FC Bayern zu Hause mit dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg zu tun.

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Die Paarungen im Überblick

SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg

SSV Jeddeloh II - Hertha BSC

Rot-Weiß Essen - RB Leipzig

FC Köln - Union Berlin

Dynamo Dresden - Schalke 04

Borussia Dortmund - Werder Bremen

VfL Bochum - Mainz 05

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt

Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC

Holstein Kiel - TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern

SC Paderborn - VfB Stuttgart

SC Freiburg - VfL Wolfsburg

SV Elversberg - SV Darmstadt 98

FC Bayern - 1. FC Magdeburg