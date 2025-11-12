Menü Suche
Frankfurt: Nächster Ausfall droht

von Dominik Sandler - Quelle: sge.de
Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt erweitert sich das Lazarett. Wie die Hessen mitteilen, hat sich Hugo Larsson beim Training mit der schwedischen Nationalmannschaft verletzt und ist bereits zurück beim Bundesligisten. Dort werden jetzt genauere Untersuchungen stattfinden, ehe eine Diagnose feststeht.

Eintracht Frankfurt
ℹ️ Hugo Larsson hat im Rahmen des Trainingscamps der schwedischen Nationalmannschaft eine Verletzung erlitten und ist vorzeitig nach Frankfurt zurückgekehrt, wo genauere Untersuchungen stattfinden werden.
#SGE
Bereits am gestrigen Dienstagabend war der 21-Jährige abgereist. Hinweise, um welche Verletzung es sich handelt, haben weder der schwedische Verband noch die SGE bislang gegeben. In Elias Baum (20), Oscar Höjlund (20) und Can Uzun (20) fehlen aktuell bei den Adlerträgern gleich eine ganze Reihe an Youngstern verletzt.

