Mit DFB-Star: Juve plant Transfer-Dreierpack

Juventus Turin treibt bereits die Kaderplanung für den kommenden Sommer voran und hat ein besonderes Trio im Blick. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wollen die Bianconeri für nächste Spielzeit neben David Raum (28/RB Leipzig) auch Mateo Kovacic (32/Manchester City) und Fikayo Tomori (28/AC Mailand) verpflichten. Alle drei Spieler befinden sich in ihrem letzten Vertragsjahr und sind stand jetzt am Saisonende ablösefrei zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Juventus-Bosse wollen den Kader von Coach Luciano Spalletti mit mehr Erfahrung aufwerten und in den kommenden Jahren wieder um die italienische Meisterschaft kämpfen. Allerdings wird es laut ‚Gazzetta‘ „nicht einfach sein“, das Trio zu bekommen, da „alle auf dem europäischen Markt im Fokus stehen und es an Angeboten nicht mangeln wird“.